Мужское — не женское: регионы оценили по уровню гендерного равенства

Региональный индекс гендерного неравенства представил Государственный университет управления. Его лидером-регионом, где созданы практически равные возможности для мужчин и женщин во всех сферах, оказалась Вологодская область. Авторы исследования предлагают учитывать новую систему оценки гендерного разрыва в программах развития регионов, так как она помогает вычленять конкретные сферы, где есть «провалы». В частности, они констатируют недостаточность возможностей для женщин в политике, а вот экономическое неравенство практически устранено.

Новые методы расчета гендерного равенства

Новый региональный индекс гендерного неравенства разработан в России — это методология, которая показывает уровень вовлеченности женщин и мужчин в жизнь территорий, сообщили «Известиям» в пресс-службе Государственного университета управления.

«Существует ограниченное количество исследований, рассматривающих значение гендерного равенства, его изменчивость и структуру на региональном уровне», — поясняют авторы исследования, с которым ознакомились «Известия». Методика расчета учитывает, в частности, показатели в области здравоохранения, экономической и политической деятельности, оценку социального благосостояния.

В итоге в тройку лидеров, где мужчины и женщины наиболее равны в своих возможностях, вошли Вологодская и Курганская области, а также Коми. В списке «отстающих», как авторы исследования охарактеризовали группу с максимальным гендерным разрывом, оказались ЯНАО, ХМАО и Чечня, а на пятом месте снизу — Москва.

Как поясняется в документе, в Вологодской области «гендерное неравенство почти отсутствует». Регион имеет очень высокие показатели по субиндексам «Экономическое участие и возможности», «Политические возможности», «Социальное благосостояние». Все они выше, чем в среднем по России, хотя и не максимальные.

В десятке лучших есть и регионы с низким социальным и экономическим развитием, где среди мужчин распространены алкоголизм и наркомания, говорится в исследовании. В результате в них роль женщины возрастает во всех сферах.

Авторы пояснили, что достаточно низкое положение Москвы в индексе на фоне ее высокого уровня экономического развития объясняется тем, что регион продемонстрировал «минимумы, по сравнению с Россией в целом», по показателям в сфере здравоохранения и социального благосостояния. При этом экономические и политические показатели столицы были высокими.

А на невысокое положение в индексе Севастополя и Крыма повлияли показатели в сфере политики и социального благосостояния.

«Возможно, там мала доля женщин среди учредителей организаций, — отмечают авторы исследования. — Например, в обоих субъектах женщины являются представителями государственных органов, однако их доход при этом намного ниже, чем у мужчин».

По их мнению, в некоторых регионах — промышленных центрах существует больше возможностей, чем используется, для расширения роли женщин и мужчин на рынке труда, в сфере политики и управления, и на этих территориях возможно обеспечить равные высокие доходы. Поэтому авторы индекса предлагают учитывать его при оценке работы региональных властей — как показатель, характеризующий эффективность развития территории.

Они также указали и на регионы, где более ущемленными оказываются мужчины. Так, в Туве женщины получают больше экономических возможностей, чем мужчины: это может быть связано «с преобладанием численности женщин в регионе в целом».

Также именно Тува имеет максимальное значение соотношения по субиндексу «Благосостояние» не в пользу мужчин. Это вызвано тем, что размер пенсий у женщин выше, чем у мужчин, и удельный вес работающих пенсионеров-женщин почти в два раза выше, чем пенсионеров противоположного пола.

Женщины, труд и политика

Количество женщин, занимающих государственные и муниципальные должности в России, превышает количество мужчин, заявили авторы индекса. Но чем выше занимаемое место в управлении, тем реже эти места занимают женщины, констатируют они. Это общий показатель по всей стране.

«То же относится к количеству депутатских должностей, занимаемых женщинами, — их в 6,58 раза меньше, чем количество мест, занимаемых мужчинами в законодательных органах власти», — говорится в документе.

Как отметила руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation адвокат Виктория Дергунова, есть отрасли, где традиционно топовые позиции занимают мужчины.

— Например, партнер-женщина в юридическом консалтинге — явление нормальное, хотя в общей массе их всё еще не более 15%, — сказала она.

При этом, по ее словам, «стеклянный потолок» постепенно перестает существовать внутри компаний.

В Минэкономразвития и Минздраве появление индекса не прокомментировали. Тем не менее среди ИП и самозанятых доля женщин составляет 43%, рассказали в экономическом ведомстве.

«Что касается коммерческих компаний, то почти 40% из них возглавляют женщины», — сообщили там.

А в Минздраве отметили, что женщины составляют более 70% врачей в государственных и муниципальных организациях и традиционно занимают руководящие должности в них — более чем 60%, по данным на конец 2022 года.

«Результаты исследования могут быть полезны Министерству труда и социальной защиты и при разработке соответствующей государственной политики и нормативно-правового регулирования», — сказал «Известиям» ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

«Известия» также направили запрос в Минтруд.

Проректор по исследованиям и инновациям СберУниверситета Алексей Суханов призвал избавляться от стереотипов в гендерном вопросе, отметив, что, например, в сфере образования они остаются только на уровне конкретных организаций.

«В современных образовательных учреждениях создаются все условия для реализации потенциала независимо от пола, сфера образования в целом не относится к так называемым мужским профессиям», — сказал он.

При этом гендерная структура будет отличаться в зависимости от предметной области изучения — в институтах, специализирующихся, например, на тяжелых индустриях, очевидно, будет больше мужчин, признал он. Но академический директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин посетовал, что, к сожалению, на данный момент в школах в основном работают женщины.