Адвокат предложила принять закон о равной зарплате для женщин и мужчин

Работодатели могут завуалированно платить женщинам меньше, чем мужчинам. Об этом почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар заявила в пятницу, 20 января.

По словам юриста, законодательно в России урегулировано равенство прав, возможностей, свобод, в том числе и в трудовом праве. Однако если в государственных органах эти вопросы регулируются, поскольку есть определенные ставки, то предприниматель, принимая на работу мужчину или женщину, всегда отдает приоритет мужчине, руководствуясь тем, что он не уйдет в декрет и якобы обладает большими навыками.

«Здесь должен быть законодательный механизм, который регулировал бы ответственность работодателя в оплате труда женщинам или мужчинам. Но это хитрый вопрос, работодатель всегда может завуалировать это. Нужно внести изменения в законодательство», — цитирует Айвар НСН.

Ранее, 9 января, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России наблюдается трудовое неравенство женщин и мужчин и одной из целей Национальной стратегии действий в интересах женщин является равенство зарплат с мужчинами на одинаковых должностях и с равными обязанностями.

Она отметила, что по гендерному признаку сегодня всё еще продолжается такая ситуация, когда женщины получают в среднем всего 70% от той зарплаты, которую получают мужчины.

Ранее, 8 января, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин, которая рассчитана до 2030 года.

Ключевыми целями Национальной стратегии стали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия.

Стратегия будет реализована в два этапа: первый пройдет в период с 2023 по 2026 год, а второй — с 2027 по 2030-й. План действий будет также представлен в скором времени.

Одной из причин принятия новой стратегии является сохраняющийся разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами. Так, до сих пор от 60 до 80% женщин работает в отраслях, где доходы остаются ниже средних по экономике. Разрыв же в зарплатах у мужчин и женщин оценивается в 28%.

В декабре 2022 года депутаты Госдумы выступили с инициативой признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, которая служит основанием для принятия перечня запрещенных для женщин профессий.

Рассмотреть его Госдума может не раньше февраля 2023 года, сообщил «Известиям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Еще в июле в распоряжении «Известий» оказалось исследование FinExpertiza о разнице зарплат мужчин и женщин, которое основано на данных Росстата.

Так, средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных.

При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей. Таким образом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской, или на 31,1% меньше, отмечалось в исследовании.