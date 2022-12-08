Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ отвергла резолюцию США о признании событий на Украине «геноцидом»
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ
Мир
Пушков обвинил Запад в эскалации украинского кризиса
Армия
В МО сообщили о наступлении морпехов ТОФ на южнодонецком направлении
Армия
Российские ЗРК C-300В и «Бук» уничтожили украинские БПЛА и ракеты
Мир
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
Мир
В посольстве РФ в США заявили о неэффективности антироссийских санкций
Общество
Госдума может принять законопроект о суррогатном материнстве 8 декабря
Мир
В ООН приняли резолюцию РФ об усилении контроля над вооружениями
Мир
США заявили о готовности помочь ФРГ после сообщений о госперевороте
Мир
Германия направила Украине 20 бронетранспортеров Dingo
Мир
Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы этой зимой

Госдума рассмотрит отмену чисто мужских профессий в начале 2023 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы выступили с инициативой признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, которая служит основанием для принятия перечня запрещенных для женщин профессий. Такой законопроект внесли 6 декабря депутаты от фракции «Новые люди». Рассмотреть его Госдума может не раньше февраля, сообщил «Известиям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«На атомном флоте уже две женщины работают старпомами»
Капитан атомохода Руслан Сасов — о эмансипации в профессии, буднях своего экипажа и спорах с туристами

Согласно приказу Минтруда России, в перечень производств, где ограничивается труд женщин, включены 100 позиций.

Автор законопроекта депутат Сардана Авксентьева считает, что список запрещенных для женщин профессий — пережиток прошлого.

«Изначально он был призван защитить здоровье женщин от вредного производства. Но сейчас промышленность развивается очень активно, процессы оптимизируются и автоматизируются. А запрет на работу для женщин остается. И затрагивает целые сферы: нефтехимию, металлургическую и добывающую промышленность. Это несправедливо. В этих сферах есть высокооплачиваемая и не опасная для здоровья работа», — пояснила она «Известиям».

Как отметила другой автор законопроекта депутат Роза Чемерис, законопроект не про феминисток и не про гендерные особенности, а про страну сейчас и про живущих в ней людей, чувствующих дискриминацию, притеснения, неравенство и несправедливость практически каждый день.

«Мы, женщины, давно наравне с мужчинами вкалываем на всех возможных с нашим стеклянным потолком работах. О том, что при этом, по обыкновению, получаем зарплату ниже. И, критикуя потерявший актуальность список женских профессий от Минтруда, даже с внесенными туда три года назад изменениями, мы говорим не о том, как важно женщине работать пожарным или мастером обувного производства. А о том, как нам мешает косность взглядов и важны развитие, актуальность и динамика», — подчеркнула она.

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал инициативу. Авторы законопроекта подчеркнули, что настроены на переговоры со всеми, кто готов к конструктивному диалогу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гендеры труда: исчезнут ли в России чисто мужские профессии

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022