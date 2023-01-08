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Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин, которая рассчитана до 2030 года. Об этом 8 января сообщается на сайте правительства.

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«Соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия стали ключевыми целями Национальной стратегии», — говорится в публикации.

Стратегия будет реализована в два этапа: первый пройдет в период с 2023 по 2026 год, а второй — с 2027 по 2030-й. План действий будет также представлен в скором времени.

Поясняется, что одной из причин принятия новой стратегии является сохраняющийся разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами. Так, до сих пор от 60% до 80% женщин работает в отраслях, где доходы остаются ниже средних по экономике. Разрыв же в зарплатах у мужчин и женщин оценивается в 28%.

При реализации плана предлагается привлекать женщин к техническим и технологическим специальностям, к работе в цифровой экономике, бизнесе, а также развивать среди них дистанционные формы занятости.

Кроме того, власти планируют разработать систему непрерывного образования и повышения квалификации для женщин.

В декабре 2022 года депутаты Госдумы выступили с инициативой признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, которая служит основанием для принятия перечня запрещенных для женщин профессий.

Рассмотреть его Госдума может не раньше февраля 2023 года, сообщил «Известиям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Еще в июле в распоряжении «Известий» оказалось исследование FinExpertiza о разнице зарплат мужчин и женщин, которое основано на данных Росстата.

Так, средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных.

При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей. Таким образом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской — или на 31,1% меньше, отмечалось в исследовании.

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