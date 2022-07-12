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Средний заработок российских женщин оказался на треть ниже мужского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей «на руки» с учетом всех премиальных. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении «Известий» исследовании FinExpertiza, которое основано на данных Росстата. При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей. Таким образом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской — или на 31,1% меньше, отмечается в исследовании.

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С начала 2000-х годов гендерное неравенство в зарплатах сокращалось, и к 2013-му показатель достиг своего минимума в 26,1%, следует из отчета компании. Затем он постепенно увеличивался. Несмотря на то, что неравенство присутствует во всех макроотраслях, его степень варьируется в зависимости от специализации. Минимальное различие наблюдается в сферах строительства (4,1%), энергетики (14,7%), ЖКХ (15%) и образования (15,2%), отмечается в исследовании. Максимальный же разрыв приходится на области культуры, спорта и развлечений (40,2%), информации и связи (35,6%), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (31,7%).

Различие в уровне зарплат объясняется, в первую очередь, ролью женщины в семейной жизни: перерыв на декретный отпуск, воспитание детей, дополнительная домашняя нагрузка, пояснили в FinExpertiza. Во-вторых, в РФ сохраняется разделение на мужские и женские профессии. Кроме того, среднее рабочее время у женщины составляет 38 часов в неделю, в то время как у мужчин — 40 часов. Однако, даже если сопоставить среднечасовую зарплату, то у женщин она окажется лишь на уровне 76,3% от мужской, отмечается в исследовании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В незарплатном долгу: заработок женщин в РФ оказался на треть ниже, чем у мужчин»

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