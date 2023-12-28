Лавров заявил о вере Армении в «туманные обещания» Запада

Армения меняет надежный союз с Россией на туманные обещания, поддаваясь на уговоры Запада. Такую позицию высказал глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС в четверг, 28 декабря.

«К сожалению, официальный Ереван, поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию. Меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы», — заявил он.

По словам министра, обвинение Ереваном Москвы во всех бедах, включая утрату Карабаха — это не более чем попытка обосновать изменение курса в противоположную сторону.

Лавров также подчеркнул, что при этом Армения по-прежнему остается стратегическим партнером России на Южном Кавказе.

Ранее, 12 декабря, директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин заявил, что Армения должна будет выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если хочет вступить в Европейский союз. Он отметил, что с учетом очередного витка конфликта вокруг Нагорного Карабаха Армения разуверилась в том, что ЕврАзЭС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут ей выгодны, поэтому заметна тенденция разворота Еревана к Европе.

Перед этим, 7 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва с удовлетворением воспринимает азербайджано-армянские намерения нормализовать отношения. Так, Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении. Среди прочего стороны договорились продолжать дискуссию об укреплении взаимного доверия и провести обмен пленными. Комментируя данное заявление.

15 ноября Захарова заявляла, что Армения хочет сохранить экономическую выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с РФ.