Азербайджан освободит 32 армянских военнослужащих

Азербайджан освободит в качестве жеста доброй воли 32 армянских военнослужащих в обмен на двух собственных. Об этом 7 декабря сообщило правительство Армении в совместном заявлении двух стран.

«Двигаясь ценностями гуманизма и в качестве жеста доброй воли Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, движимая ценностями гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Республика Армения отпускает двух азербайджанских военнослужащих», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Помимо этого, Армения сняла свою кандидатуру на проведение Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-29 в пользу Азербайджана. В ответ Баку поддержит кандидатуру Еревана в состав восточноевропейской группы конференции сторон.

«Республика Армения и Азербайджанская Республика продолжат дискуссию по вопросу о реализации мер укрепления доверия, которые будут в ближайшее время вступать в силу, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут способствовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно повлияют на весь Южнокавказский регион», — говорится в совместном заявлении.

Ранее, 6 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме «Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии. По словам Алиева, в результате проведенных в сентябре антитеррористических мероприятий, продолжавшихся менее суток, Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Алиев в конце ноября отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.