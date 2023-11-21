Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента
Сюжет:

Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору

0
Фото: REUTERS/Aziz Karimov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного соглашения. Это серьезно задержало процесс, добавили в министерстве.

«Этот застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе. <…> Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях», — объяснили в МИДе.

Азербайджан также призвал армянскую сторону не допускать новых задержек и выразил надежду, что страна положительно отреагирует на такой призыв к скорейшему началу переговоров.

Выходят в коридор: какими будут отношения Баку и Еревана после Карабаха
Эксперты говорят об угрозе нового конфликта

Ранее, 18 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора. До этого, 10 ноября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Он также указал, что в данном контексте является важным, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном была уточнена.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023