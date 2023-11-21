Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору

Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного соглашения. Это серьезно задержало процесс, добавили в министерстве.

«Этот застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе. <…> Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях», — объяснили в МИДе.

Азербайджан также призвал армянскую сторону не допускать новых задержек и выразил надежду, что страна положительно отреагирует на такой призыв к скорейшему началу переговоров.

Ранее, 18 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора. До этого, 10 ноября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Он также указал, что в данном контексте является важным, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном была уточнена.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.