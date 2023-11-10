В Армении заявили о готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном

Армения готова к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Об этом 10 ноября заявил секретарь Совета безопасности Армении Армени Григорян, отметив, что надеется на встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в ближайшее время.

Григорян указал, что в данном контексте является важным, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном была уточнена. Кроме того, должна быть публично признана территориальная целостность страны, а коммуникации с Азербайджаном — деблокированы на основе принципов сохранения суверенитета и юрисдикции.

«Много раз сообщали, что готовы к трехсторонней встрече в Брюсселе. Была запланирована открытая встреча лидеров в конце октября. Армения выражала готовность присутствовать на встрече, но, к сожалению, она не состоялась. Надеемся, в ближайшем будущем она состоится», — отметил секретарь в Брюсселе на форуме «Стратегическое будущее Армении».

Он также назвал важным возвращение армянских пленных.

«С этой повесткой Армения готова продолжать переговоры, приехать в Брюссель, достичь заключительного соглашения и подписать мирный договор», — цитирует его портал Arka.am.

Ранее, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Пашинян 17 октября заявил, что Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом. Также он сообщил об ожидании поддержки от ЕС для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха. 9 ноября Пашинян также обсудил процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах.

Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.