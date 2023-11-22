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Алиев заявил об отсутствии препятствий для мирного договора с Арменией

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. Об этом 22 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами», — заявил он на встрече с государственным министром по вопросам Европы и Северной Америки МИД Великобритании Лео Докерти.

Британский политик в ответ заявил, что поддерживает этот процесс.

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Накануне пресс-служба МИД Азербайджана также сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором. В ведомстве отметили, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного соглашения.

Ранее, 18 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны смогли договориться об основных принципах мирного договора. До этого, 10 ноября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Он также указал, что в данном контексте является важным, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном была уточнена.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

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