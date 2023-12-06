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Алиев заявил о нежелании Азербайджана воевать с Арменией

Алиев: Баку не хочет войны с Ереваном, но должны быть гарантии
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Фото: официальный сайт президента Республики Азербайджан
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Баку не хочет войны с Ереваном, но в этом отношении должны быть гарантии, заявил 6 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме «Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

«Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Арменией не было войны, и в этом отношении должны быть гарантии», — цитирует его портал Haqqin.

По словам Алиева, в результате проведенных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся менее суток, Азербайджан восстановил свой суверенитет.

«В ходе этих мероприятий не было никаких потерь среди мирного населения и никаких разрушений в гражданской инфраструктуре. Мы сразу же заявили, что, как только армянские вооруженные силы сложат оружие, мы прекратим операцию и предоставим им возможность для выхода. Операция продолжалась менее 24 часов, и, как только они сдались, операция была завершена», — подчеркнул политик.

В мероприятии принимают участие 60 зарубежных экспертов, представляющих 30 стран.

Алиев в конце ноября отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий, по его словам, Баку поддерживает мирную повестку.

Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана также сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

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Ранее, 18 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны смогли договориться об основных принципах мирного договора. До этого, 10 ноября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном.

В середине октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

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