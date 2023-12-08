В МИД РФ прокомментировали совместное заявление Еревана и Баку

Москва с удовлетворением воспринимает совместное заявление Еревана и Баку о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Об этом в пятницу, 8 декабря, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

«Приветствуем договоренность между Баку и Ереваном об освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих», — добавила Захарова.

Она напомнила, что Россия последовательно продвигала идею обмена задержанными по принципу «всех на всех», так как это способствует укреплению доверия и открывает новые возможности в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в русле трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана 2020–2022 годов.

«Готовы и далее оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского обществ», — уточнила официальный представитель МИДа.

Накануне Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Среди прочего стороны договорились не только продолжать дискуссию об укреплении взаимного доверия, но и провести обмен пленными.

Ранее, 6 декабря, президент Азербайджана, выступая на форуме «Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии. По словам Алиева, в результате проведенных в сентябре антитеррористических мероприятий, продолжавшихся менее суток, Азербайджан восстановил свой суверенитет.

В конце ноября Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.