Завяли помидоры: между Арменией и Россией зреет новый скандал

Россельхознадзор обнаружил в армянской сельхозпродукции многочисленных вредителей. В Ереване сообщают, что из-за этого фуры с цветами, овощами и фруктами не могут проехать на территорию РФ, в пробке у КПП «Верхний Ларс» скопились сотни грузовиков. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит на границе

Россельхознадзор сообщил, что в армянской сельхозпродукции — цветах, овощах и фруктах — стало больше вредителей. Всего в нынешнем году инспекторы обнаружили 72 нарушения, при этом только за три дня ноября — 24– 26 числа — сразу 36 нарушений. «Выявлены карантинные для стран ЕАЭС восточная плодожорка, вирус мозаики пепино, вирус коричневой морщинистости плодов томата и западный цветочный трипс», — говорится в сообщении российского ведомства.

В Россельхознадзоре при этом подчеркивают, что армянская сельхозпродукция была оформлена по всем правилам — была снабжена необходимыми сертификатами. Это значит, что армянские госорганы снизили контроль, что создает «угрозу фитосанитарному благополучию России». Чиновники отмечают, что сообщили о нарушениях армянским коллегам, но ответа не получили.

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Россельхознадзор при этом утверждает, что фитосанитарный контроль на границе осуществляется в прежнем режиме, правила досмотра и оформления грузов не изменились. Армянская сторона, однако, сообщает о многочисленных проблемах. Так, представитель армянского посольства в России Ваан Акопян говорит, что у КПП «Верхний Ларс» с обеих сторон границы скопилось больше 1,7 тыс. армянских фур. По словам дипломата, трудности возникли из-за усиленного досмотра, часть армянских грузовиков пограничники развернули и отправили в обратном направлении, часть ждет результатов экспертиз.

В армянских СМИ при этом распространено мнение, что проблемы возникли из-за политических разногласий. Отмечается, что российские инспекторы нашли вредителей сразу после того, как премьер-министр Никол Пашинян отказался ехать на саммит ОДКБ в Минске. «Фитосанитарная проверка проводилась всегда: в одном случае формально, в другом — надлежащим образом. Но никогда раньше экспорт не запрещали повально, сейчас это просто повод не пускать фуры», — заявил журналистам представитель одной из компаний-перевозчиков.

Официальные лица в Ереване, впрочем, воздерживаются от резких оценок. «Я бы не спешил делать подобные выводы [о политической подоплеке]. Не исключаю, конечно… Вы, наверное, заметили, что политические отношения [между Арменией и Россией] стали немного напряженными. Но прошу не спешить с выводами», — сказал спикер парламента Ален Симонян.

В свою очередь, глава аппарата правительства Араик Арутюнян призвал всех армян покупать исключительно армянские товары, тогда якобы и трудности на границе отойдут на второй план. «На новогодних и рождественских столах должны быть наши овощи, фрукты, вино, коньяк. Подобная поддержка бизнеса является жизненно необходимой для укрепления независимости. В этом случае закрытие какого-либо Ларса нас не коснется», — сказал он.

Какие отношения у двух стран

Отношения Москвы и Еревана испортились нынешней осенью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал несколько интервью, в которых выступил с обвинениями в адрес союзника. В частности, сообщил, что недоволен работой российских миротворцев в Карабахе. Кроме того, раскритиковал ОДКБ, намекал на возможный выход республики из организации. По его словам, сейчас стороны ведут консультации, после которых наступит момент «сделать выводы».

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Только словами дело не ограничивалось. В октябре Пашинян не приехал на саммит СНГ в Бишкеке, а позже пропустил саммит ОДКБ в Минске. При этом нашел время на встречу с европейскими лидерами в испанской Гранаде, выступил также на сессии Европарламента в Страсбурге. «Армения готова быть ближе к Европейскому союзу настолько, насколько Евросоюз считает возможным», — признавался он.

Заметное раздражение в Москве вызывало и сближение Еревана с Украиной. Так, Никол Пашинян встретился в Гранаде с Владимиром Зеленским, а спикеры парламентов двух стран пообщались в Дублине. В СМИ также сообщалось, что Ереван готов поставить Киеву некоторые виды вооружений, в том числе ракетные комплексы «Точка-У». Позже, правда, эту информацию армянская сторона опровергла.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешнее руководство Еревана целенаправленно разрушает союзнические отношения, «которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания».

Что происходит в экономике

Армению и Россию связывают тесные экономические отношения. В 2021 году объем взаимной торговли составил $2,6 млрд, в 2022 году подскочил в два раза и превысил $5 млрд. По итогам первого полугодия нынешнего года достиг $3,1 млрд. При этом существует заметная диспропорция. Россия для Армении является главным торговым партнером, на РФ приходится четверть всего экспорта. А вот доля Армении в российской внешней торговле всего 0,5%.

Важную роль для армянской экономики играют также денежные переводы из-за рубежа. Известно, что в 2022 году они обеспечили 19% ВВП страны, из России поступило $3,6 млрд, то есть 65% всех переводов. Эксперт Феликс Хачатрян подчеркивает, что традиционно своим родственникам помогали живущие в России этнические армяне, в прошлом году заметный рост спровоцировали российские релоканты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, важную роль для Армении играют иностранные инвестиции. Объем накопленных российских вложений составляет порядка $2 млрд. Понятно, что в таких условиях отношения с Россией для Армении крайне важны. Никол Пашинян при этом говорил, что проблемы с ввозом той или иной армянской продукции периодически возникают, но всякий раз решаются.

Что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что политика армянского руководства может спровоцировать экономические трудности.

— Я бы не преувеличивал значение нынешних пробок на границе. Мне кажется, стоит ориентироваться на официальные комментарии российских чиновников, скорее всего, речь действительно идет о неких технических заминках. Но я обращаю внимание на поведение армянского руководства. Складывается впечатление, что Ереван стремится разорвать политические связи, союзнические отношения с Россией, но при этом хочет сохранить высокий уровень экономического взаимодействия. Не понимаю, как это возможно, — подчеркивает он.

Кавказовед Артур Атаев также полагает, что политические разногласия могут стать причиной экономических проблем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем