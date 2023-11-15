Захарова предостерегла Армению от попытки усидеть на двух стульях

Армения хочет сохранить экономическую выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с Россией. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что армянские партнеры обращаются к РФ с просьбой сохранить членство в организации, а сами в то же время предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и игнорируют интересы России.

«Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», — заявила дипломат на брифинге.

Она отметила, что Москва рассматривает последние заявления и действия армянского руководства, а также внезапные попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна наладить «дружбу» с киевским режимом как звенья одной цепи. Указав, что план Запада по Украине уже провалился, после чего там вцепились звериной хваткой и в Армению.

Ранее 15 ноября Пашинян сообщил, что Армения начала поиск новых партнеров для поставок стране оружия в целях «диверсификации» отношений в области безопасности. Пашинян призвал текущих партнеров «не обижаться». По его словам, сейчас Армения пытается заключать договоры на поставки вооружения и военной техники. Также премьер-министр рассказал, что не планирует участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но Армения при этом не ведет подготовку к выходу из организации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет из-за решения премьер-министра Армении не принимать участие в мероприятии ОДКБ. Он добавил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

До этого, 24 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза заявил, что ЕАЭС играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира. Он напомнил, что в следующем году ЕАЭС отметит 10-летие с момента основания, и подчеркнул, что за этот период региональная интеграция стала всё более эффективным инструментом развития.