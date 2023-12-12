Политолог оценил шансы Армении на вступление в Евросоюз

Армения должна будет выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если хочет вступить в Европейский союз. Об этом 12 декабря заявил «Известиям» директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин.

Ранее во вторник глава армянского МИДа Арарат Мирзоян на министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе заявил, что власти страны приветствуют переговоры Молдавии и Украины с Евросоюзом о членстве в блоке, добавив, что у Еревана тоже есть европейские стремления.

По словам Топорнина, вступление Армении в ЕС в перспективе возможно, поскольку Ереван обладает критериями для членства в европейском объединении.

«По всем параметрам Армения — географически, политически, культурно, религиозно — попадет под критерии и может обладать возможностью вступления в Европейский союз на данном этапе. Только членство в ЕврАзЭС будет конфликтовать с этой идеей, потому что Армения должна соблюдать стандарты. <...> Поэтому здесь Армения выходит из ЕврАзЭС и уже потом присоединяется к Евросоюзу», — сказал политолог.

Он отметил, что с учетом очередного витка конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью текущего года Армения разуверилась в том, что ЕврАзЭС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут ей выгодны, поэтому отчетливо заметна тенденция разворота Еревана к Европе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 октября заявил, что республика намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом. Вместе с тем он добавил, что при этом Ереван не хотел бы «каким-либо образом противопоставлять это сотрудничество своим региональным отношениям».

До этого, 5 октября, Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

В свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что Армения хочет сохранить экономическую выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но одновременно делает недружественные шаги в отношениях с РФ.