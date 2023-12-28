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Наемницу ВСУ из Великобритании обнаружили мертвой в собственной постели

Project Konstantin: наемницу ВСУ из Британии Мельничук нашли мертвой в собственной постели
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Artur Widak
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Наемницу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Британии Кэтрин Мельничук нашли мертвой в собственной постели. Об этом сообщила украинская волонтерская организация Project Konstantin на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы узнали об этой ужасной новости пару часов назад и после переговоров с ее семьей предложили помощь. Всё, что нам известно, это то, что она была обнаружена в своей постели сегодня утром (24 декабря 2023 года), причина ее смерти на данном этапе не рассматривается как подозрительная», — сказано в сообщении организации.

Волонтеры заявили, что организуют приезд родственников Мельничук на Украину и сбор средств для доставки ее тела на родину. Более подробной информации стоит ожидать позднее.

«Покойся с миром, Апач», — добавили в сообщении в соцсети Х волонтеры Project Konstantin (Апач — позывной Мельничук, под которым она работала).

Смерть наемницы подтвердила также медицинский сотрудник Венди Уоррингтон из Болтона, которая волонтерила на Украине в 2022 году и была хорошо знакома с девушкой. Она выразила свои соболезнования на странице в соцсети X.

Мельничук работала инструктором и военным медиком на Украине последние полтора года, передает «Газета.Ru».

Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников
В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в зоне спецоперации уничтожен 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек, который высмеивал в Сети российских военнослужащих. Отмечается, что на Украину он прибыл в середине 2023 года и, как и многие наемные солдаты, формально числился военным медиком.

10 декабря журнал Military Watch Magazine сообщил, что Вооруженные силы Украины вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь после своего неудачного контрнаступления. Отмечается, что кроме вербовки иностранных наемников в странах Европы всё чаще призывают к ужесточению политики в отношении отправки мужчин призывного возраста обратно на Украину.

До этого, 1 декабря, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими мотострелками нескольких иностранных наемников в районе Угледара в Донецкой Народной Республике. Уточнялось, что участие в боевых действиях иностранцев подтвердилось данными радиоперехвата и объективного контроля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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