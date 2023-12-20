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СМИ сообщили о ликвидации высмеивавшего российских солдат наемника США

TrackANaziMerc: в зоне СВО уничтожен высмеивавший солдат РФ наемник из США
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В зоне специальной военной операции РФ по защите Донбасса уничтожен 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек, который высмеивал в Сети российских военнослужащих. Об этом 20 декабря сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

Отмечается, что это бывший морской пехотинец Военно-морских сил (ВМС) США, родившийся в городке Сими-Вэлли (штат Калифорния). На Украину он прибыл в середине 2023 года и, как и многие наемные солдаты, формально числился военным медиком.

Известно, что когда паблик TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, принимающих участие в конфликте на стороне Украины, впервые написал о Хертвеке, тот зашел в чат канала и высмеял как сам ресурс, так и российских солдат.

Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников
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До этого, 1 декабря, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими мотострелками нескольких иностранных наемников в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточнялось, что участие в боевых действиях иностранцев подтвердилось данными радиоперехвата и объективного контроля.

10 декабря журнал Military Watch Magazine сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь после своего неудачного контрнаступления. Отмечается, кто кроме вербовки иностранных наемников в странах Европы всё чаще призывают к ужесточению политики в отношении отправки мужчин призывного возраста обратно на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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