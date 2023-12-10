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MWM сообщил о вербовке ВСУ иностранных наемников из-за больших потерь

MWM: из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь после своего неудачного контрнаступления. Об этом 10 декабря написал журнал Military Watch Magazine.

«Потребность в иностранном персонале возросла по мере возрастания числа сообщений, что украинские силы понесли огромные потери, в частности, после начала неудачного многомесячного наступления против российских войск», — указывают авторы.

По их информации, ожидаемая продолжительность жизни украинского персонала на фронте в зонах наиболее интенсивных боевых действий составляла за этот период не больше четырех часов. Помимо этого, офицеры ВСУ на местах в 80–90% случаев сообщали о гибели отправленных на передовую подразделений.

Отмечается, кто кроме вербовки иностранных наемников в странах Европы всё чаще призывают к ужесточению политики в отношении отправки мужчин призывного возраста обратно на Украину. В то же время украинское правительство повысило максимальный возраст призыва мужчин на военную службу, установило новые требования по призыву в ВСУ женщин и разрешило мобилизацию пожилых граждан, напомнили журналисты.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
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Ранее в этот день сообщалось, что власти Чехии официально разрешили более 150 своим гражданам присоединиться к ВСУ с 24 февраля 2022 года. Разрешения были получены от президента страны после согласования заявлений граждан в министерствах обороны, иностранных и внутренних дел страны.

До этого, 1 декабря, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими мотострелками нескольких иностранных наемников в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточнялось, что участие в боевых действиях иностранцев подтвердилось данными радиоперехвата и объективного контроля.

В ноябре CNN сообщила со ссылкой на офицера ВСУ Дмитрия Костюка о бегстве с Украины иностранных наемников, которые, по его словам, приезжают ради «хорошей строчки в резюме» без понимания ситуации и сталкиваются с ожесточенными боевыми действиями. Кроме того, наемник из США Мэттью Вандайк рассказал о гибели в рядах ВСУ более 500 американцев.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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