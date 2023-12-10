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Власти Чехии разрешили 150 гражданам присоединиться к ВСУ

Idnes.cz: власти Чехии разрешили 150 гражданам присоединиться к ВСУ
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Фото: Idnes.cz.
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Более 150 граждан Чехии получили от властей республики официальное разрешение присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 10 декабря пишет новостной портал Idnes.cz.

По данным СМИ, соответствующие разрешения с 24 февраля 2022 года были выданы 151 мужчине и одной женщине. Они были получены от президента страны после того, как заявления от граждан были согласованы в министерствах обороны, иностранных и внутренних дел страны.

Таким образом, 132 разрешения предоставил экс-глава государства Милош Земан, занимавший свой пост до 8 марта текущего года, и еще 20 — действующий новый президент республики Петр Павел.

При этом всего после начала военного конфликта Украины с Россией к главе государства с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ обратились 553 чеха. Однако в большинстве случаев им было отказано. В случае присоединения к войскам иностранного государства без выдачи разрешения гражданам Чехии грозит уголовное наказание.

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В июне 2022 года национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии сообщил, что подозревает в мародерстве двух граждан республики, добровольно вступивших в ряды ВСУ. На возможное нарушение пожаловались представители батальона «Карпатская сечь», в состав которого входили чешские наемники. При досмотре их сумок были обнаружены ювелирные украшения из серебра и золота общим весом около 0,5 кг.

До этого, в мае того же года, экс-президент Чехии Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды ВСУ 103 граждан своего государства. Тогда сообщалось, что официальный запрос на службу в ВСУ подали практически 400 человек. СМИ отмечали, что чешские добровольцы уже принимали участие в боях на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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