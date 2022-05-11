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Президент Чехии разрешил 103 гражданам присоединиться к украинской армии

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Фото: TASS/Zuma
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Глава Республики Чехия Милош Земан в среду, 11 мая, подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 103 граждан государства. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter представитель президента Иржи Овчачек.

Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция
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«Президент Республики Чехия Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины 103 граждан на основании их заявлений, поданных в соответствии с Законом № 585/2004 Сб., о воинской службе и ее закреплении. Решение подлежит контрассигнации премьер-министра», — говорится в сообщении.

По данным издания CTK, официальный запрос на службу в ВСУ подали практически 400 человек. Там также отметили, что чешские добровольцы уже принимали участие в боях на Украине.

9 мая сообщалось, что на Украине под Харьковом в результате артиллерийского обстрела погиб первый наемник из Нидерландов. Мужчина 55 лет прибыл в иностранный легион, чтобы воевать на стороне Киева.

Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники более чем из 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

15 апреля в селе Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании.

В МИД Дании в субботу, 30 апреля, сообщили о гибели датского наемника, который действовал на стороне Украины. Как отмечала датская газета Jyllands-Posten, 25-летний датский наемник прибыл на Украину в марте, заранее зарегистрировавшись в стране. По информации СМИ, мужчина погиб в Николаеве под артиллерийским огнем российской армии на этой неделе.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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