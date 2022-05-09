На Украине погиб первый наемник из Нидерландов

Приехавший добровольцем в иностранный легион Украины 55-летний гражданин Нидерландов погиб 4 мая под Харьковом, сообщает 9 мая Telegraaf.

По данным издания, мужчина погиб в результате артиллерийского обстрела.

Представитель семьи подтвердил информацию о том, что Рон, а именно так зовут погибшего, скончался, а семья находится в глубоком трауре.

В издании также отметили, что в середине марта на Украине находилось свыше 70 добровольцев из Нидерландов.

Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники более чем из 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

15 апреля в селе Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании.

В МИД Дании в субботу, 30 апреля, сообщили о гибели датского наемника, который действовал на стороне Украины. Как отмечала датская газета Jyllands-Posten, что 25-летний датский наемник прибыл на Украину в марте, заранее зарегистрировавшись в стране. По информации СМИ, мужчина погиб в Николаеве под артиллерийским огнем российской армии на этой неделе.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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