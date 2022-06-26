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Двух чехов-наемников заподозрили в мародерстве на Украине

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии подозревает в мародерстве двух граждан республики, добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 25 июня, сообщил информационный портал iROZHLAS.

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О возможном нарушении заявили представители батальона «Карпатская сечь», в состав которого входили чешские наемники. При досмотре их сумок были обнаружены ювелирные украшения из серебра и золота общим весом около 0,5 кг.

Если удастся доказать вину мужчин, им грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение в качестве исключительной меры. Подчеркивается, что военные преступления не имеют срока давности и наказание может быть назначено даже спустя годы.

Между тем, один из наемников частично признал свою ответственность. Он заявил, что действительно присвоил себе некоторые вещи, но лишь те, которые не представляли материальной ценности: например, брошенную фуражку и различные булавки.

Ранее, 11 июня, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что на территории конфликта погиб первый гражданин республики, который прибыл с разрешения властей Праги воевать на стороне ВСУ. Согласно информации собкора чешского ТВ на Украине, доброволец скончался в ходе минометного обстрела позиций его подразделения в Донецкой Народной Республике (ДНР).

11 мая президент Чехии Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды ВСУ 103 граждан своего государства. Как сообщалось, официальный запрос на службу в ВСУ подали практически 400 человек. СМИ отмечали, что чешские добровольцы уже принимали участие в боях на Украине.

Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники более чем из 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации гражданского населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите мирных жителей региона.

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