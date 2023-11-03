Наемник из США сообщил о более чем 500 убитых американцах в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибло много американцев, воюющих в качестве наемников. Об этом 3 ноября заявил наемник из США Мэттью Вандайк.

«Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения», — сообщил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Вандайк указал, что в наемнических батальонах погибли не только граждане США, но и бойцы из стран Европы, добавляет «Газета.Ru». По его мнению, руководство минобороны Украины слишком поздно начало контрнаступление, из-за чего ВСУ сейчас пытаются атаковать хорошо подготовленные российские линии обороны.

«Сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные. Всë идет не так хорошо, как мы надеялись», — разочарованно заметил американец.

Ранее 3 ноября один из бойцов разведподразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сообщил, что разведчики из Новороссийской десантно-штурмовой бригады в ходе сражения столкнулись с французскими снайперами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Он отметил, что их подразделению встречались также наемники-афроамериканцы и поляки.

До этого, 20 октября, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в беседе с «Известиями», что в рядах ВСУ сокращается количество иностранных наемников из-за неудач в украинском контрнаступлении. При этом усомнился в том, что их число сильно уменьшится. Эксперт указал на то, что без них украинским военным будет сложно обращаться с иностранной техникой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».