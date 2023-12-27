Экс-глава контрразведки Сербии сравнил протесты в стране с украинским майданом

Протесты в Сербии, как и в случае с украинской «оранжевой революцией», имеют мощную поддержку с Запада, однако они не способны привести к госперевороту в стране. Об этом 27 декабря заявил «Известиям» бывший министр обороны и экс-глава контрразведки Сербии, председатель «Движения социалистов» Александр Вулин.

«И там была мощная поддержка с Запада. <...> У этих беспорядков есть официальное название («евромайдан». — Ред.). Это самое большое «достижение» в демократическом мире», — отметил он.

По мнению Вулина, западные страны хотели бы устроить подобное и в Сербии. Политик подчеркнул, что Запад поддерживает насилие на улицах Белграда, которого никто среди сербских граждан на самом деле не хочет.

При этом он выразил мнение, что у Сербии есть желание оставаться свободной, поэтому ей не стоит бояться майдана.

Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Александр Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.

Первый протест состоялся 24 декабря: митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией, а Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство, и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.

26 декабря Вулин подтвердил, что за насильственными протестами в Белграде стоит Запад. Он подчеркнул, что в стране начата «цветная революция».

Кроме того, в попытках организовать в Сербии «оранжевую революцию» обвинил западные страны лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.