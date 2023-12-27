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Экс-глава контрразведки Сербии сравнил протесты в стране с украинским майданом

Вулин: Запад хотел бы устроить в Сербии майдан, но это невозможно
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Протесты в Сербии, как и в случае с украинской «оранжевой революцией», имеют мощную поддержку с Запада, однако они не способны привести к госперевороту в стране. Об этом 27 декабря заявил «Известиям» бывший министр обороны и экс-глава контрразведки Сербии, председатель «Движения социалистов» Александр Вулин.

«И там была мощная поддержка с Запада. <...> У этих беспорядков есть официальное название («евромайдан». — Ред.). Это самое большое «достижение» в демократическом мире», — отметил он.

По мнению Вулина, западные страны хотели бы устроить подобное и в Сербии. Политик подчеркнул, что Запад поддерживает насилие на улицах Белграда, которого никто среди сербских граждан на самом деле не хочет.

При этом он выразил мнение, что у Сербии есть желание оставаться свободной, поэтому ей не стоит бояться майдана.

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Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Александр Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.

Первый протест состоялся 24 декабря: митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией, а Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство, и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.

26 декабря Вулин подтвердил, что за насильственными протестами в Белграде стоит Запад. Он подчеркнул, что в стране начата «цветная революция».

Кроме того, в попытках организовать в Сербии «оранжевую революцию» обвинил западные страны лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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