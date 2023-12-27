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В Московском губернском театре отменили постановку «Приключений Фандорина»
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В Московском губернском театре отменили постановку «Приключений Фандорина»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Постановка «Приключения Фандорина» по книгам писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, внесен в перечень террористов и экстремистов), которая должна была выходить на сцене Московского губернского театра, полностью исключена из его репертуара. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил источник «Известий».

По его информации, в новом сезоне спектакль будет заменен на другой. Какая именно постановка займет его место, пока неизвестно.

Об отмене с декабря по март четырех спектаклей «Приключений Фандорина» в МГТ сообщили 15 декабря, когда должен был состояться первый из них. Причина тогда не уточнялась.

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19 декабря розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» сообщила о приостановке продажи книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Позднее в тот же день стало известно, что в книжном магазине «Библио-Глобус» книги Акунина сняты с реализации. Кроме того, выпуск книг авторов приостановило издательство «Аст».

Тогда же обыски прошли в выпускающем Акунина издательстве «Захаров». Следователи изъяли документацию, связанную с писателем.

В Следственном комитете России 18 декабря подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Акунина. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. В тот же день Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.

13 декабря российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с Акуниным, который заявил, что готов помочь Киеву. Позже Столяров рассказал, что Акунин хочет понравиться Украине, чтобы его перестали «шпынять» и приняли.

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