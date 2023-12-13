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Акунин заявил Вовану и Лексусу о готовности помочь Украине

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с писателем Борисом Акуниным. Он заявил, что готов помочь Украине, разговор с писателем пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале 13 декабря.

Они предложили писателю от лица Ткаченко последовать примеру певицы Наргиз Закировой «помочь Украине».

«Я буду рад помочь Украине, просто надо подумать, как это сделать эффективно соответственно моей профессии и тому, что я умею делать. Я думаю, что и все другие деятели российской культуры, которые выступают против путинской диктатуры, с удовольствием вам помогут и примут участие», — заявил Акунин.

Пранкеры отметили, что писатель Борис Акунин пришел на интервью в рубашке, напоминающей тюремную робу, и начал анализировать киевскую пропаганду, которая представляет спецоперацию России на Украине как противостояние двух наций. Писатель заявил, что не осуждает тезис «хороший русский — мертвый русский», а также понимает атаки российских городов дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы сражаемся с опасностью, которая угрожает нам всем, угрожает всему миру. Я остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы», — заявил Акунин.

Он отметил, что такую «опасность» невозможно победить извне, ее можно разрушить только изнутри. По словам Акунина, «победа в этой войне будет достигнута не на полях сражения, а в мозгах, в первую очередь в мозгах россиян». Писатель считает, что военная пропаганда киевской администрации плохо работает с российской армией. Он также отметил, что пытается продвинуть среди членов парламента ЕС идею о создании программы помощи релокации дезертирам из российской армии.

«Чтобы люди, которые добровольно переходят со стороны зла на сторону добра, получали поддержку». Писатель удивляется, почему его до сих пор не «забанили» в России. «У них там сидит какой-то очень умный и хитрый человек, они никого из нас, иноагентов, не запретили», — подытожил Акунин.

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Ранее, 29 ноября, Вован разыграл певицу Наргиз. В разговоре с пранкером она призналась что в Швейцарии и Германии отменили концерт. Она указала на то, что на отмену мероприятий каким-то образом влияет продюсер Максим Фадеев. Разговор также велся от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, а затем пранкеры предложили поговорить якобы с президентом страны Владимиром Зеленским.

В тот же день пранкеры Вован и Лексус сообщили, что дозвонились до участницы российского телешоу «Голос» Наргиз, которая во время разговора с ними назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала Вооруженные силы Украины.

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