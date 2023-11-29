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Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что им удалось дозвониться до участницы российского телешоу «Голос» певицы Наргиз, которая во время разговора с ними назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как сообщили пранкеры 29 ноября, разговор с певицей велся якобы от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко.

«В разговоре <…> Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она даже приболела психически. <…> В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ», — сообщили пранкеры в Telegram-канале.

Также она показала свою татуировку на руке с изображением трезубца и заявила, что собирается набить еще один рисунок с изображением портрета украинского националиста и последователя нацизма Степана Бандеры, несмотря на то что у нее — еврейские корни.

Также певица рассказала Вовану и Лексусу, каким образом она стала участницей шоу «Голос» и сколько «испытала страданий», живя в Москве».

«Во всех бедах она обвинила своего экс-продюсера Максима Фадеева, который якобы до сих пор строит ей козни по всему миру», — добавили пранкеры.

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Ранее, 22 ноября, Кузнецов и Столяров, а также Макс Комикадзе «Зеленский» поговорили с певцом Эдуардом Шарлотом, который предполагал, что общается с настоящим президентом Украины Владимиром Зеленским. В видеоролике якобы Зеленский спросил у Шарлота, готов ли тот исполнить украинский гимн, на что певец ответил утвердительно. После этого «Зеленский» просит Шарлота попрыгать со словами: «Кто не скачет — тот москаль», и тот без раздумий это выполнил.

До этого, 9 ноября, пранкеры Вован и Лексус поговорили с эстонским премьер-министром Кайей Каллас, которая предполагала, что общается с африканским политиком. В разговоре Каллас заявила, что Россия является колониальной страной.

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