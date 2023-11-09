Эстонский премьер в пранке Вована и Лексуса назвала РФ колониальной державой

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с эстонским премьер-министром Кайей Каллас, которая предполагала, что общается с африканским политиком. Видеозапись беседы 9 ноября опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

Каллас отметила, что Эстония готова работать над развитием африканского региона, и в настоящий момент хочет решить проблему поставок туда украинского зерна.

«Мы пытаемся работать над решением поставок зерна с Украины. Но Россия всячески пытается этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями. <…> Россия — последняя колониальная держава в мире, которая очень открыто делает то, что делает», — заявила она.

Далее Каллас в разговоре с якобы «африканцем» попробовала убедить собеседника, что можно было бы осуществлять транзит украинского зерна через пустующие порты Эстонии, хотя «конечно, это немного дороже», уточнила она.



Также премьер-министр подтвердила, что выступает против перемирия России с Украиной, отметив, что конфликт начался еще в 2014 году, однако Эстония от него совсем не устала. При этом глава правительства добавила, что ситуация приносит русским только славу, кощунственно отметив, что народ России «никогда не страдал от войны».

Далее она поделилась опытом блокировки в стране российских СМИ, попутно пожаловавшись, что ей также трудно бороться и с эстонскими журналистами, которые пишут о связи ее мужа с Россией.

Ранее, 16 сентября, совет эстонской Консервативной партии заявил, что Каллас, которая получала выгоду от предпринимательской деятельности в России через свою семью, должна уйти в отставку, поскольку ее правительство потеряло поддержку общества и подорвало свой авторитет. 13 сентября сама Каллас назвала споры политических сил страны вокруг предполагаемых деловых связей ее мужа с Россией «охотой на ведьм», проводимой оппонентами, которые призывают к ее отставке. Премьер добавила, что ее муж Арво Халлик не является публичной фигурой и что она не может нести ответственность за его бизнес.

31 октября Вован и Лексус от лица африканского чиновника также провели разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В нем Мелони признала, что украинские контрнаступление ничего не изменило и многие устали от конфликта в стране. Глава правительства также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.

В тот же день бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал Мелони за этот разговор. Также премьер-министр подверглась насмешкам в СМИ. 3 ноября Мелони заявила, что ее дипломатический советник Франческо Тало ушел в отставку после ее разговора с российскими пранкерами. Она отметила, что Тало взял на себя ответственность за розыгрыш, поскольку «этот вопрос не был решен должным образом».