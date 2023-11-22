Пранкеры разыграли вернувшегося в Россию певца Шарлота

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), а также Макс Комикадзе «Зеленский» поговорили с певцом Эдуардом Шарлотом, который предполагал, что общается с настоящим президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеоролик был опубликован 22 ноября в их Telegram-канале.

«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский», — говорится в сообщении.

На видеоролике «Зеленский» спрашивает у Шарлота, готов ли он исполнить украинский гимн, на что певец отвечает утвердительно.

После исполнения гимна «Зеленский» просит Шарлота попрыгать со словами: «Кто не скачет — тот москаль», что тот без раздумий выполняет.

Полное видео розыгрыша пранкеры пообещали выложить в скором времени.

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, певец опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

В этот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленную порчу паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.