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Певец Шарлот заявил о желании «переродиться» и смыть с себя позор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Певец Шарлот, обвиняемый в умышленной порче паспорта, дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве, заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Об этом он рассказал 22 ноября корреспонденту «Известий».

«Я очень хочу переродиться и смыть позор <…> Я хочу быть тем, кто обогащает нашу страну дальше и впредь ничем таким заниматься не имею права», — указал певец.

Также он рассказал, почему сжег паспорт РФ на камеру.

«Как несовершеннолетний человек, мне было лет 16–17, когда я смотрел YouTube, и различные блогеры создали экосистему, из которой вытекали другие аккаунты и тянули за собой контекст оппозиции. Я в нем погряз, как и все мои друзья <…> И всё это привело меня к такому поступку, серьезному плохому поступку, и к ряду других серьезных тупых поступков», — пояснил Шарлот.

По его словам, он подаст документы на новый паспорт, как только появится возможность это сделать.

Кто такой Эдуард Шарлот и чем он известен

По данным МВД, певцу вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Шарлоту ранее в этот день назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, певец опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

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