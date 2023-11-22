Певцу Шарлоту назначили административный арест на 13 суток

Певцу Эдуарду Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Об этом 22 ноября сообщил корреспондент «Известий».

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербург признал Шарлота виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Уточняется, что певец, находясь в общественном месте, нецензурно выражался, размахивал руками и приставал к гражданам, чем демонстративно нарушал общественный порядок.

Суд назначил Шарлоту административный арест сроком на 13 суток.

Ранее в этот день певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобные поступки «больше не будет».

По данным МВД, певцу вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, певец опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.