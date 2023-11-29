Пранкер Вован рассказал о розыгрыше певицы Наргиз от лица Зеленского

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал 29 ноября «Известиям», как удалось организовать розыгрыш певицы Наргиз (Наргиз Закировой) и о чем она рассказала в разговоре с ним.

«Она рассказывает о якобы каких-то концертах в Европе, но, судя по ее заявлениям, концерты идут, мягко говоря, не очень. Она сама призналась, что в Швейцарии и Германии отменили концерт. По ее словам, это Максим Фадеев каким-то образом влияет на отмену. Она еще занимается сборами на ВСУ, откровенной русофобией и ненавистью в отношении нашей страны в своих социальных сетях», — сказал пранкер.

По его словам, сначала разговор велся от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, а затем пранкеры предложили поговорить якобы с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Она готова на всё, готова приехать, куда скажут, только сказала убрать ее из списка сайта «Миротворец». Она оправдывалась за то, что она сделала саундтрек к фильму «Крым», сказав, что это сделал Фадеев», — отметил Вован.

Наргиз рассказала, что у ее мужа российское гражданство, но в скором времени он получит американский паспорт благодаря браку с ней. После этого они планируют сжечь российский документ.

«Мы убеждаемся, как выглядят многие такие русофобы, которым дала наша страна всё, а взамен вот что мы получаем. Это хорошо, что мы это показываем. У общества должна быть реакция на таких персонажей, чтобы в следующий раз подобные не смогли зарабатывать на нашей стране и вне ее», — сказал пранкер.

Ранее в этот день пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что дозвонились до участницы российского телешоу «Голос» Наргиз, которая во время разговора с ними назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев 29 ноября признался, что был потрясен словами Наргиз, сказанными ею пранкерам. Он раскритиковал позицию артистки.