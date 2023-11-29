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Фадеев рассказал о потрясении после признания Наргиз пранкерам

Фадеев — о пранке Вована и Лексуса над Наргиз: был шокирован, посмотрев его
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев 29 ноября в своем Telegram-канале признался, что был потрясен словами певицы Наргиз Закировой, сказанными ею пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу).

Он раскритиковал позицию артистки.

«Был шокирован, посмотрев его полностью. В разговоре с Максом Комикадзе, которого она всерьез приняла за президента Украины [Владимира Зеленского], она просит, чтобы ее имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк и которыми будут убивать наших людей», — написал он.

Продюсер расценивает заявление исполнительницы как «экстремизм и призывы к массовым убийствам». Фадеев добавил, что от певицы «досталось» и ее родной республике.

«В этом пранке она оскорбляет узбеков, свою страну и даже президента Узбекистана. Как это возможно? Почему ей всё это сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фаррух Закиров», — заявил Фадеев, указав, что тот давно руководит племянницей.

Кроме того, во время розыгрыша Наргиз говорит, что планирует сжечь российский паспорт ее мужа после получения гражданства Узбекистана, добавляет Фадеев. В связи с этим композитор публично призвал надзорные ведомства России обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории РФ.

«Думаю, что в ближайшее время Америка, в любви к которой Наргиз постоянно признается, задаст ей вопрос касаемо уплаты ею налогов на протяжении всей ее жизни и работы в России», — заключил Фадеев.

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Ранее в этот день Вован и Лексус сообщили, что дозвонились до участницы российского телешоу «Голос» Наргиз, которая во время разговора с ними назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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