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СК России подтвердил уголовное дело в отношении Акунина

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Фото: ТАСС/Александра Краснова
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В отношении писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело. Об этом 18 декабря сообщил Следственный комитет России в Telegram.

«Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что планируют объявить Акунина в розыск.

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Ранее в этот день имя Акунина появилось в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Там он числится под своим настоящим именем — Чхартишвили Григорий Шалвович.

До этого, 13 декабря, Акунин в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) сообщил, что готов помочь Украине. Диалог велся от лица министра культуры Украины Александра Ткаченко. Писатель также указал на «опасность, исходящую из Москвы», которую, по его мнению, невозможно победить извне, а можно только разрушить изнутри.

После этого Столяров сообщил, что Акунин переживает, потому что его не принимает Украина. По мнению пранкера, писатель хотел бы, чтобы украинские власти обратили на него внимание и «протянули руку дружбы». Столяров указал, что позиция писателя подразумевает разделение России на несколько кусков, а деньги, которые писатель выручает с продажи своих книг, идут на реализацию этих идей.

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