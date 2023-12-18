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Писатель Борис Акунин внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Писатель Борис Акунин, ранее признанный в России иноагентом, внесен отныне в список террористов и экстремистов. Его имя появилось в понедельник, 18 декабря, в базе Росфинмониторинга.

Настоящее имя писателя — Чхартишвили Григорий Шалвович, именно так он числится в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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Ранее, 13 декабря, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с Акуниным, который заявил, что готов помочь Киеву. Писатель заявил также, что не осуждает тезис «хороший русский — мертвый русский», а также понимает атаки российских городов дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, пранкеры опубликовали разговор с писателем Быковым (признан в РФ иноагентом), который сказал, что ему обидно за убийство русских, однако у него нет претензий к киевскому режиму. Писатель рассказал кроме того, что был бы готов принять украинское гражданство, но сейчас находится в процессе получения американского.

После этого, 14 декабря, издательство АСТ приняло решение приостановить выпуск книг Акунина и Дмитрий Быкова. Там отметили, что публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, указали в издательстве.

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