Захарова прокомментировала слова Быкова об отсутствии претензий к Израилю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о предательстве и душевном нездоровье, комментируя слова писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) о том, что у него нет претензий к Израилю. Об этом 11 декабря она написала в своем Telegram-канале.

«Напомню, именно Дмитрий Быков назвал Федора Михайловича Достоевского «главной бедой XIX века» и обвинил его в «начале русского фашизма». Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?» — высказалась она.

Таким образом она прокомментировала слова писателя Дмитрия Быкова во время пранка Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) о том, что ему обидно за убийство русских, однако у него нет претензий к киевскому режиму. Он также уточнил, что не имеет претензий к Израилю в конфликте в секторе Газа.

Писатель рассказал, что был бы готов принять украинское гражданство, но сейчас находится в процессе получения американского.

Ранее, 23 ноября, Вован и Лексус опубликовали видео розыгрыша певца Шарлота. Сначала они вели разговор от имени Глеба Шендермана, якобы отвечающего за культурную сферу Украины. Шарлот рассказал чиновнику о своих душевных метаниях и «недооцененности» в России. После этого принимающий участие в пранке актер Макс Комикадзе, представившись Зеленским, также поговорил с певцом. Тот заявил, что готов исполнить украинский гимн и принести присягу. Шарлот отметил, что для него «это будет честью».