Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали 11 декабря разговор с писателем Дмитрием Быковым (признан в РФ иноагентом).

«Писатель-иноагент Дмитрий Быков, герой нашего нового пранка, очень просится на Украину, чтобы преподавать в местных вузах. По его словам, огромное количество русских сидят в Европе без работы и тоже хотят пригодиться на Украине», — рассказали пранкеры в Telegram.

Разговор шел от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Быков заявил, что готов направить деньги, вырученные от продажи книги «VZ. Портрет на фоне нации» о президенте страны Владимире Зеленском на дроны для Вооруженных сил Украины. Писатель отметил, что ждет возвращения Мариуполя Украине.

«Конечно, мне обидно, когда убивают русских, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — сказал Быков.

Писатель рассказал, что был бы готов принять украинское гражданство, но сейчас находится в процессе получения американского. Он также отметил, что хотел бы вернуться в Россию, чтобы преподавать.

Ранее, 23 ноября, Вован и Лексус опубликовали видео розыгрыша певца Шарлота. Сначала они вели разговор от имени Глеба Шендермана, якобы отвечающего за культурную сферу Украины. Шарлот рассказал чиновнику о своих душевных метаниях и «недооцененности» в России. После этого принимающий участие в пранке актер Макс Комикадзе, представившись Зеленским, также поговорил с певцом. Тот заявил, что готов исполнить украинский гимн и принести присягу. Шарлот отметил, что для него «это будет честью».