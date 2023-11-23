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Опубликована полная версия пранка Вована и Лексуса над Шарлотом

Шарлот в разговоре с пранкерами согласился покинуть РФ в чемодане посла Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали полное видео розыгрыша певца Эдуарда Шарлота, который предполагал, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ролик размещен 23 ноября в их Telegram-канале.

Сначала Вован и Лексус вели разговор от имени Глеба Шендермана, якобы отвечающего за культурную сферу Украины. Шарлот рассказал чиновнику о своих душевных метаниях и «недооцененности» в России.

«Мне важно быть там, где люди по факту противостоят русской тупости, русскому нацизму, этой длительной мордорской русской. Вот я в первую очередь ставлю русское. И у меня есть всякое желание погрузиться в украинскую культуру, освоить язык, репетиторство, писать композиции. То есть я не хочу строить свое творчество на оппозиции, я хочу влиться в украинскую культуру, потому что верю в нее и отождествляю ее исключительно с Русью, вот так считаю», — сказал Шарлот.

После Макс Комикадзе, представившись Зеленским, также поговорил с певцом. Тот заявил, что готов исполнить украинский гимн и принести присягу. Шарлот отметил, что для него «это будет честью».

После исполнения гимна «Зеленский» попросил Шарлота попрыгать со словами: «Кто не скачет — тот москаль», что тот без раздумий выполнил.

Кроме того, певцу предложили перебраться на Украину в чемодане украинского посла. Шарлот ответил, что готов.

Кто такой Эдуард Шарлот и чем он известен

В ночь на 22 ноября певец прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

В этот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленную порчу паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.

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