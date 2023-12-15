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Издательство АСТ приостановило выпуск книг Акунина и Быкова
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Издательство АСТ приостановило выпуск книг Акунина и Быкова

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Издательство АСТ приняло решение приостановить выпуск книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщается на официальном сайте издательства 14 декабря.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — отметил генеральный директор АСТ Павел Гришков.

Кроме того, в пресс-службе объединенной розничной сети книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» также сообщили о приостановке продажи работ авторов.

13 декабря российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с Акуниным, который заявил, что готов помочь Киеву.

Кроме того, пранкеры 11 декабря опубликовали разговор с Быковым, который сказал, что ему обидно за убийство русских, однако у него нет претензий к киевскому режиму. Он также уточнил, что не имеет претензий к Израилю в конфликте в секторе Газа. Писатель рассказал, что был бы готов принять украинское гражданство, но сейчас находится в процессе получения американского.

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