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Пранкер Лексус рассказал о стремлении Акунина «понравиться Украине»

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Pravda Komsomolskaya
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Писатель Борис Акунин переживает, что его не принимает Украина, и хочет ей понравиться. Об этом 13 декабря заявил пранкер Алексей Столяров (Лексус) в разговоре с «Известиями».

«Акунин переживает, что его не принимает Украина, считает чужим. Он хотел бы ей понравиться, в том числе с помощью так называемой мягкой силы. Хотелось бы, чтобы его перестали шпынять, пинать в качестве инициативного человека, который хочет Украине помочь. Он хочет, чтобы украинские власти обратили внимание и протянули руку дружбы», — заявил Столяров.

По его мнению, позиция Акунина предельно ясна: она подразумевает разделение России на несколько кусков. Так, деньги, которые писатель выручает с продажи своих книг, идут на реализацию этих идей.

Он рассказал, что во второй части пранкеры общались с писателем от имени президента Украины Владимира Зеленского и его помощника.

«Его слова были такими, что российская армия — это отбросы общества, самая низшая каста, и он ее ненавидит, причем он сказал, что это преступная организация с 1990-х годов. Видимо, после распада, до этого он почему-то какой-то период не пытался охарактеризовать», — отметил пранкер.

В завершение интервью Столяров отметил, что Акунина читают люди и несогласные с его точкой зрения, однако он подчеркнул, что, покупая каждую книгу, они способствуют его идеям, в том числе дроблению России.

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Ранее в этот день пранкер вместе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) опубликовал разговор с Акуниным от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Они предложили писателю от лица Ткаченко последовать примеру певицы Наргиз Закировой «помочь Украине», и он ответил, что будет рад помочь это сделать.

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