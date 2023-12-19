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Обыски проводятся в выпускающем книги Акунина издательстве «Захаров»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обыски проходят в издательстве «Захаров». Они связаны с выпуском книг писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Известия» публикуют кадры, на которых видно, что у здания стоит машина Следственного комитета (СК) России.

Как сообщила в беседе с RT одна из сотрудниц издательства, следователи изымают документацию, связанную с писателем, а также его книги.

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Накануне СК РФ возбудил в отношении Акунина уголовное дело. В ведомстве отметили, что писатель подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), сообщается на сайте kp.ru.

В СК отметили, что планируют объявить Акунина в розыск, сообщает телеканал «360».

Ранее в тот же день имя Акунина появилось в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Там он числится под своим настоящим именем — Чхартишвили Григорий Шалвович, пишет «Ридус».

До этого, 13 декабря, Акунин в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) сообщил, что готов помочь Украине. Диалог велся от лица министра культуры Украины Александра Ткаченко. Писатель также указал на «опасность, исходящую из Москвы», которую, по его мнению, невозможно победить извне, а можно только разрушить изнутри.

После этого Столяров сообщил, что Акунин переживает, потому что его не принимает Украина. По мнению пранкера, писатель хотел бы, чтобы украинские власти обратили на него внимание и «протянули руку дружбы». Столяров указал, что позиция писателя подразумевает разделение России на несколько кусков, а деньги, которые писатель выручает с продажи своих книг, идут на реализацию этих идей.

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