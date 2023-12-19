Сеть «Читай-город — Буквоед» отказалась от продажи книг Акунина и Быкова

Объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостанавливает продажи книг Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Об этом 19 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе сети.

«Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ», — рассказали в пресс-службе.

Также в сети отметили, что изъятие тиражей с полок займет некоторое время. Помимо этого, был направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации.

Ранее в этот же день обыски прошли в издательстве «Захаров», выпускающем Акунина. Тогда следователи изъяли документацию, связанную с писателем.

До этого, 15 декабря, издательство «Аст» приостановило выпуск книг Акунина и Быкова. В пресс-службе издательства сообщили, что публичные высказывания писателей требуют правовой оценки, и до разъяснения ситуации отгрузки тиражей восстановлены не будут.

В Следственном комитете России 18 декабря подтвердили уголовное дело против Акунина. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

13 декабря российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с Акуниным, который заявил, что готов помочь Киеву. Позже Столяров рассказал, что Акунин хочет понравиться Украине, чтобы его перестали «шпынять» и приняли. Он хотел бы, чтобы украинские власти ему «протянули руку дружбы».

Также 11 декабря пранкерами был опубликован разговор с Быковым, где он рассказал, что ему обидно за убийство россиян, но к киевскому режиму он претензий не имеет. Также он добавил, что у него нет вопросов и к Израилю на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Писатель поделился, что принял бы украинское гражданство, однако он уже находится в процессе получения американского. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Быков назвал писателя Федора Достоевского «главной бедой XIX века» и обвинил его в «начале русского фашизма».