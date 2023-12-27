Десятки протестующих собрались у Белградского университета

В Сербии десятки протестующих собрались у здания философского факультета Белградского университета. Кадрами с места событий 27 декабря делится корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

На записи видно, что демонстранты раздают листовки, содержащие адреса офисов госучреждений. По данным СМИ, протестующие планируют разослать по ним множество писем.

Участники протестов с плакатами и громкоговорителями кричат и свистят.

Накануне сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», протестующие против результатов прошедших в стране выборов, снова собрались в центре Белграда.

Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Александр Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов. Первый протест состоялся 24 декабря: митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией, а Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство, и оно останется таковым.

В тот же день стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.

26 декабря экс-глава контрразведки Сербии и председатель Движения социалистов Александр Вулин подтвердил, что за насильственными протестами в Белграде стоит Запад. Он подчеркнул, что в стране начата «цветная революция».