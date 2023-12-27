СМИ узнали об отказе Avon от продажи бизнеса в России

Международный косметический концерн Avon отказался от продажи российского бизнеса, сообщила 27 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Avon в середине 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию. Руководство начало поиск потенциальных покупателей российского бизнеса. Купить активы могли, в том числе, Natura Siberica и ГК «Арнест», выкупившая ранее российское подразделение Heineken.

По мнению экспертов, отказ компании от продажи связан с нежеланием уступать стабильные активы с «ощутимым дисконтом».

Ранее, 17 декабря, американская газета The New York Times, ссылаясь на проведенный финансовый анализ, отметила, что покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более $103 млрд. Москва продиктовала иностранному бизнесу условия для ухода с рынка страны, в итоге ушедшие компании понесли гигантский ущерб.

До этого, 6 декабря, стало известно, что продукция компаний Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в стране в сети магазинов ASP, запускаемой дистрибьютором западных спортивных брендов Lestate.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановил деятельность на территории РФ. Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.