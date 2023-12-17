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NYT узнала об убытках компаний Запада от ухода из РФ в $103 млрд

NYT: западные компании после ухода из России потеряли $103 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более $103 млрд. Об этом сообщила 17 декабря американская газета The New York Times, ссылаясь на проведенный финансовый анализ.

Издание отмечает, что российские власти продиктовали иностранному бизнесу условия для ухода с рынка страны, в итоге ушедшие компании понесли гигантский ущерб.

Аналитики полагали, что уход западных компаний «поможет задушить российскую экономику», но Москва превратила бойкот западного бизнеса в статью дохода.

Издание уточняет, что большинство иностранных компаний продолжают работу в России, не желая терять вложенные за десятилетия средства, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 6 декабря, стало известно, что продукция компаний Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в стране в сети магазинов ASP, запускаемой дистрибьютором западных спортивных брендов Lestate.

Adidas заявил о приостановке работы в РФ и временном закрытии магазинов в марте 2022-го. В октябре компания начала отказываться от некоторых своих торговых точек, а в ноябре стало известно, что, по данным Nasdaq, из-за приостановки бизнеса в РФ производитель лишился €100 млн выручки в III квартале прошлого года.

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В конце ноября первый магазин Desport открылся на месте Decathlon в Москве. На старте продаж в магазине площадью 5 тыс. кв. м представлено порядка 3–4 тыс. наименований товаров.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановил деятельность на территории РФ. Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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