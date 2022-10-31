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Компания Adidas начала отказываться от своих магазинов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вслед за Uniqlo от своих торговых точек начал отказываться продавец спортивной одежды и обуви Adidas. Речь идет о «неформатных магазинах и слабых с точки зрения оборотов», рассказала «Известиям» брокер торговой недвижимости, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

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По данным компании, в РФ ритейлер развивает около 800 магазинов. Какое количество из них может полностью закрыться, отказавшись от аренды, изданию не уточнили.

Другой брокер торговой недвижимости уточнил «Известиям», что ритейлер будет отказываться от значительного числа магазинов.

«Известия» запросили офис Adidas.

Магазины Adidas закрыты достаточно долго, компания объявила о приостановке работы весной. Соответственно все это время продавцу выставляют арендную плату, а значит, ритейлер несёт потери, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Оптимизация расходов — это логичное управленческое решение, тем более пока неясно, останется Adidas в России или продаст бизнес, ритейлер также может покинуть страну, добавил эксперт. Помимо сокращений персонала, закрытие низко эффектных точек позволит сети зафиксировать убытки на текущем уровне, считает он.

Ранее, 13 сентября, стало известно, что торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые весной приостановили свою работу. Так, согласно информации базы «Спарк», были заведены дела в категории «исполнение обязательств по договорам аренды», ответчиками по которым выступают H&M, Victoria's Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и другие бренды.

Некоторые иностранные компании с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против России. Однако постепенно часть из них решила вернуться. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

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