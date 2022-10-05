Dior планирует возобновить работу своих магазинов косметики и парфюмерии в РФ

Dior beauty планирует возобновить работу своих магазинов в России. Об этом «Известиям» 5 октября рассказали в крупной консалтинговой компании CORE.XP.

По ее данным, точные сроки открытия магазинов еще неизвестны. При этом основные магазины (одежды, сумок и аксессуаров) Dior остаются закрытыми.

«Известия» направили запрос в компанию.

Первый флагманский бутик бренда был открыт год назад в Москве в ТРЦ «Европейский». Там были представлены парфюмерно-косметические новинки и бестселлеры, а также коллекция аксессуаров: солнечные очки и бижутерия Dior.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в Россию. Так, 4 августа стало известно, что каталонский ювелирный бренд Tous вернулся в РФ: открылись магазины в Москве и Санкт-Петербурге.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что организации, которые прекратили работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.