Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской

Продукция компаний Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в стране в сети магазинов ASP, запускаемой дистрибьютором западных спортивных брендов Lestate. Об этом в среду, 6 декабря, «Коммерсанту» сообщил глава отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров.

Так, первый магазин с продукцией Adidas и Reebok должен открыться уже на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве. При этом расширение розничной сети ASP будет постепенным, количество магазинов под этой вывеской еще обсуждается, уточнил Комиссаров.

По его словам, Lestate еще до ухода Adidas и Reebok в 2022 году занимались прямыми поставками их продукции в Россию. Данная схема дистрибьюции сохранится для поддержания ассортимента в магазинах ASP. Однако он уточнил, что новые магазины не обязательно откроются в тех же помещениях, которые раньше занимал Adidas.

Немецкий бренд Adidas заявил о приостановке работы в РФ и временном закрытии магазинов в марте 2022-го. В октябре компания начала отказываться от некоторых своих торговых точек, а в ноябре стало известно, что, по данным Nasdaq, из-за приостановки бизнеса в РФ производитель лишился €100 млн выручки в III квартале прошлого года.

Также в мая прошлого года стало известно, что российское подразделение сети Reebok продало более 100 своих точек турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему такие бренды, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. При этом уточнялось, что в России Reebok контролировался через ООО «Адидас».

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановил деятельность на территории РФ. Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.