Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Сюжет:

Adidas потерял €100 млн выручки после приостановки бизнеса в России

Из-за приостановки бизнеса в РФ Adidas потеряла €100 млн выручки в III квартале 2022 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas лишилась €100 млн выручки в III квартале 2022 года по причине приостановки бизнеса в РФ, сообщает американская компания Nasdaq в среду, 9 ноября.

До сих спор: ТЦ подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret
Сколько могут отсудить моллы и как это скажется на покупателях

«Квартальная чистая прибыль от продолжающейся деятельности снизилась до €66 млн с €479 млн. На результаты последнего квартала негативно повлияли несколько единовременных расходов на общую сумму почти €300 млн, а также чрезвычайные налоговые последствия в III квартале», — говорится на сайте.

При этом отмечается, что выручка Adidas, которая не связана с курсами валют, в III квартале поднялась на 4%.

31 октября стало известно о том, что Adidas вслед за Uniqlo начал отказываться от своих торговых точек в РФ, которые считаются «неформатными и слабыми с точки зрения оборотов». На территории России ритейлер развивает порядка 800 магазинов. Какое количество из них может полностью закрыться, отказавшись от аренды, не сообщается.

Компания объявила о приостановке работы весной. Все это время продавцу выставляют арендную плату, а значит, ритейлер несет потери, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Оптимизация расходов — это логичное управленческое решение, тем более пока неясно, останется Adidas в России или продаст бизнес. Ритейлер также может покинуть страну, добавил эксперт. Помимо сокращений персонала закрытие малоэффективных точек позволит сети зафиксировать убытки на текущем уровне, считает он.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановил деятельность на российской территории, какие-то компании заявили о своем уходе с рынка РФ из-за геополитической обстановки и введенных санкций в отношении России. Но постепенно часть из них решила вернуться.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022