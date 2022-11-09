Adidas потерял €100 млн выручки после приостановки бизнеса в России

Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas лишилась €100 млн выручки в III квартале 2022 года по причине приостановки бизнеса в РФ, сообщает американская компания Nasdaq в среду, 9 ноября.

«Квартальная чистая прибыль от продолжающейся деятельности снизилась до €66 млн с €479 млн. На результаты последнего квартала негативно повлияли несколько единовременных расходов на общую сумму почти €300 млн, а также чрезвычайные налоговые последствия в III квартале», — говорится на сайте.

При этом отмечается, что выручка Adidas, которая не связана с курсами валют, в III квартале поднялась на 4%.

31 октября стало известно о том, что Adidas вслед за Uniqlo начал отказываться от своих торговых точек в РФ, которые считаются «неформатными и слабыми с точки зрения оборотов». На территории России ритейлер развивает порядка 800 магазинов. Какое количество из них может полностью закрыться, отказавшись от аренды, не сообщается.

Компания объявила о приостановке работы весной. Все это время продавцу выставляют арендную плату, а значит, ритейлер несет потери, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Оптимизация расходов — это логичное управленческое решение, тем более пока неясно, останется Adidas в России или продаст бизнес. Ритейлер также может покинуть страну, добавил эксперт. Помимо сокращений персонала закрытие малоэффективных точек позволит сети зафиксировать убытки на текущем уровне, считает он.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановил деятельность на российской территории, какие-то компании заявили о своем уходе с рынка РФ из-за геополитической обстановки и введенных санкций в отношении России. Но постепенно часть из них решила вернуться.