Reebok продал турецкой компании свой бизнес в России

Турецкий холдинг FLO Retailing, развивающий такие бренды, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, приобрел российское подразделение сети спорттоваров и одежды Reebok. Об этом сообщило 16 мая издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, сделка уже закрыта, по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok в РФ.

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров подчеркнул, что бизнес компании в России оценивается в $1,5 млрд, однако, по его словам, стоимость продажи всех торговых точек турецкой компании составила не более $500 млн.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022 года бренд продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд.

При это в России Reebok контролируется через ООО «Адидас», чья выручка в 2021 году составила 55,6 млрд рублей, чистая прибыль — 3,9 млрд рублей, следует из «СПАРК-Интерфакс».

20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний. По словам Носова, Минпромторг уже сформировал потребности РФ по секторам и передал их китайской стороне.

Позже, 6 мая, Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию. Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие.

Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.